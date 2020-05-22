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譚耀宗：人大有監督憲法執行權

2020-05-22 列印
　　全國人大常委譚耀宗表示，人大審議「港區國安法」，屬於特別安排，但非突如其來，指香港回歸二十多年仍未就《基本法》第二十三條立法，近年出現不少挑戰一國兩制、破壞國家安全，以及與外國勢力結合等令中央擔心的情況，人大作為國家最高權力機關，有監督憲法執行的權力。

　　民主派立法會議員聯合聲明，人大擬繞過本港立法會訂立「港版國安法」，直接在港實施，變相為廿三條立法，是公然僭越《基本法》白紙黑字訂明屬於香港的立法權，撕開中共以刀叉吃人肉的畫皮；更是無視廿三年來，每一次港人走上街頭所表達對自由瀕危的恐懼，民主派議員對於道理說不過強權深感憤慨，面對黑幕，籲請港人剛毅沉著應對。
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