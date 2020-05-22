劉小麗DQ案呈請勝訴 判陳凱欣非妥為當選

劉小麗前年參選九龍西立法會補選被裁定提名無效，翌年向高等法院申請選舉呈請，要求推翻選舉主任的決定，法官周家明昨日在高等法院頒下判辭，批准選舉呈請，並裁定陳凱欣非妥為當選。



周家明法官在判辭中表示，劉小麗跟周庭和劉頴匡呈請案件並沒有分別。選舉主任有責任去給予劉小麗機會解釋，律政司代表選舉主任曾在審訊中指，選舉主任並沒有牽涉程序不公，因為她被裁定不合參選資格的決定，不會因為她曾解釋而改變，選舉主任的決定亦客觀上正確。



律政司又指，即使劉小麗曾被裁定非全心全意擁護《基本法》，她不會終身剝奪參選議員資格，但她要由選舉主任同意她曾有「悔改」。惟選舉主任在證人供辭中並沒有交代，倘若他曾給予劉小麗解釋機會，他是否會維持原判裁定劉小麗提名無效。法庭亦看不到選舉主任有實質困難不去給予她解釋。法庭不能因此接納律政司所指，反正選舉主任的決定會是一樣，而毋須給予劉小麗解釋機會。



劉小麗形容今次裁決只是慘勝，但認為選舉主任容不容許參選人「入閘」，不會基於法庭的判辭，只會作政治篩查和打壓。而法庭裁定陳凱欣非妥為當選，是還市民一個公道，認為今次判決最大意義，在於法庭確立裁定提名無效有延續效應，是不合邏輯。



陳凱欣表示，仍然未詳細閱讀判詞內容，會與團隊參考法律意見，再決定是否提出上訴，指會視今次為事業上一個少少障礙及挫折，強調自己的工作不受影響，態度依舊，形容自己對得住「立法會議員」五個字。她感謝背後有好團隊及義工，以及建制派給予很多不同支持。



