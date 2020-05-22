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周六凌晨港半影月食

2020-05-22 列印
周六凌晨港半影月食
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　　香港在六月六月（周六）凌晨約三時半至五時出現半影月食天文現象，是繼今年年初後的第二次，港人錯過今次就要等多半年了。

　　地球背着太陽的方向會出現一條陰影，稱為地影。地影分本影和半影兩部份。本影是指沒有受到太陽光直射的地方，而半影則只受到部份太陽直射的光線。月球在環繞地球運行過程中進入本影，就產生月全食或月偏食。有時月球不會進入本影而只進入半影，這就稱為半影月食，月亮將略為轉暗，但它的邊緣並不會被地球的影子所阻擋。

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