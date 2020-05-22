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屋邨遊樂設施失修普遍 申訴署展開調查

2020-05-22 列印
　　小朋友想在公共屋邨玩耍，遊樂場設施卻失修。申訴專員趙慧賢宣佈展開主動調查，審研公共屋邨遊樂場的保養與維修是否有可改善之處。

　　截至去年一月，房委會轄下的公共屋邨設有四千五百個遊樂場設施，有報道指有關遊樂或健體設施失修的情況普遍，損壞多時但維修進度緩慢，令邨內居民長期無法使用。趙慧賢說，本港公屋的居住人口眾多，屋邨內的遊樂設施，是附近居民日常主要的戶外遊樂場地，因此設施的供應及安全都十分重要。

　　主動調查的審研範圍，主要針對公共屋邨遊樂場設施的維修與保養機制，包括房署對有關設施的日常檢查程序，及房委會對設施代理商表現的監管情況等。

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