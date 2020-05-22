  • 2020年5月22日 星期五
  • 28º
  • 96%
熱門： 23條中史科新冠肺炎港大學生會劉小麗

日報新聞 > 港聞

美股中段跌30點

2020-05-22 列印
　　美國周四股市杜指低開，中段報二四五四七點，跌三十點；納指則報九三三一點，跌四十四點。滙控美國預託證券價格見三十七點九四港元，跌零點五六港元；騰訊則見四百二十五點五二港元，跌七點八八港元。紐約期金報每盎司一千七百二十四美元，跌二十八點一美元；紐約期油則報每桶三十三點八三美元，升零點三四美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd