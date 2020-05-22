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旺角打擊賣侵權物品 檢50萬元貨拘七男女

2020-05-22 列印
■海關檢獲懷疑侵權物品。
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　　海關前日在旺角打擊售賣侵權物品活動，掃蕩多個位於通菜街及花園街固定小販攤檔，檢獲五千件疑侵權錢包、手袋及衣服，市值約五十萬元，拘捕七名男女。

　　海關早前進行巡查期間，發現旺角有小販攤檔售賣懷疑侵權物品，調查後海關人員前日採取行動，掃蕩多個位於通菜街及花園街的固定小販攤檔，並檢獲該批懷疑侵權物品，包括衣服、手袋及錢包等。行動中，海關共拘捕兩男五女，年齡介乎三十五至六十一歲。案件仍在調查中。

　　海關提醒商戶於採購物品時應小心謹慎，售賣侵權物品屬嚴重罪行，須負上刑責。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁五年。

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