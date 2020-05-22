與傳媒組織會面約三小時 ﻿鄧炳強﻿﻿向被冒犯記者致歉﻿

記者協會、攝影記者協會、新聞行政人員協會及新聞工作者聯會昨午在警察總部和警務處長鄧炳強會面。會面長約三小時，記協主席楊健興會後表示，鄧炳強在會議上以個人身份，向母親節當日感到冒犯的採訪記者致歉。



雙方會面前，香港記者記會向鄧炳強表達反對記者發牌制度，並要求警方停止對傳媒作出語言或肢體暴力，以及向母親節當日受傷記者致歉，希望鄧炳強具體回應，不要空談。



記協主席楊健興指：「就上周日旺角事件，要有人（警員）負責。當日如果有人犯事，違法執法的話，涉事的警員應停職受查，向記者致歉。這些問題是最重要，亦影響到傳媒、採訪工作。」



四個新聞從業員協會與警務處長鄧炳強會面約三小時，記協主席楊健興在會後引述鄧炳強在會上指，願意以個人身份向母親節當晚，在旺角覺得受屈辱或冒犯的記者致歉。「他有提到就當晚記者採訪，若感覺到屈辱或者冒犯，他個人致歉。但他就五月十日他不斷稱不理想，整個會說了十次不理想，沒有具體提到實在的東西，實際上即是公開說的內容，只是提會調查五月十號，亦歡迎將資料提供予警方。」



會上雙方坦誠溝通



楊對警方未能確實承諾，在採訪前線停止語言羞辱及暴力對待記者感到失望，但認為會上雙方溝通坦誠，互相有表達難處。他又指，警方在會上再次表達希望設立記者登記制度，或在示威現場設記者識別制度，重申記協反對建議。



警方早前曾回應稱，對前線記者採訪期間的不愉快經歷表示關注，指明白記者需要現場進行採訪及攝影，會在不阻礙執法情況下盡力便利傳媒工作。任何人如認為受警方不合理對待，可向投訴警察課投訴。



