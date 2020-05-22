雙方會面前，香港記者記會向鄧炳強表達反對記者發牌制度，並要求警方停止對傳媒作出語言或肢體暴力，以及向母親節當日受傷記者致歉，希望鄧炳強具體回應，不要空談。
記協主席楊健興指：「就上周日旺角事件，要有人（警員）負責。當日如果有人犯事，違法執法的話，涉事的警員應停職受查，向記者致歉。這些問題是最重要，亦影響到傳媒、採訪工作。」
四個新聞從業員協會與警務處長鄧炳強會面約三小時，記協主席楊健興在會後引述鄧炳強在會上指，願意以個人身份向母親節當晚，在旺角覺得受屈辱或冒犯的記者致歉。「他有提到就當晚記者採訪，若感覺到屈辱或者冒犯，他個人致歉。但他就五月十日他不斷稱不理想，整個會說了十次不理想，沒有具體提到實在的東西，實際上即是公開說的內容，只是提會調查五月十號，亦歡迎將資料提供予警方。」
會上雙方坦誠溝通
楊對警方未能確實承諾，在採訪前線停止語言羞辱及暴力對待記者感到失望，但認為會上雙方溝通坦誠，互相有表達難處。他又指，警方在會上再次表達希望設立記者登記制度，或在示威現場設記者識別制度，重申記協反對建議。
警方早前曾回應稱，對前線記者採訪期間的不愉快經歷表示關注，指明白記者需要現場進行採訪及攝影，會在不阻礙執法情況下盡力便利傳媒工作。任何人如認為受警方不合理對待，可向投訴警察課投訴。