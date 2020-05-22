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劏房巴裔嬰跌落牀 疑涉虐待醫院報警

2020-05-22 列印
劏房巴裔嬰跌落牀 疑涉虐待醫院報警
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　　葵涌瑪嘉烈醫院發生懷疑虐嬰案，一名約五個月大巴基斯坦裔男嬰，上月尾在深水埗一個劏房單位家中，從碌架牀上格跌落牀，二十一歲母親立即把兒子送往瑪嘉烈醫院，一直在新生嬰兒特別護理病房留醫，但未有報警。

　　至昨晨十一時許，警方接獲院方報警，指男嬰左邊頭部及左胸骨折，懷疑遭人不恰當對待。警員到醫院向男嬰母親及親人了解，案件暫列虐兒處理，暫無人被捕。據悉，男嬰與雙親、外祖父母及四名男女親友，一家九口居住深水埗一個二百餘呎劏房單位，他們早前獲抽到公屋，原定今年四月入住火炭駿洋邨單位，但因該邨被用作新冠肺炎檢疫隔離中心，致暫未能入住。

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