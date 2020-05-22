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大家樂食物援助基層市民

2020-05-22 列印
■大家樂透過四十多個組織，將物資分發到各區，預計超過九千人受惠。
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　　大家樂集團有限公司宣佈推出區區「家」油社區支援計劃，捐贈十萬個熱飯餐及三十萬港元餐廳現金券，為超過五千位受疫情影響的基層市民提供最長十星期的食物援助。集團同時捐贈四萬個口罩予全港約四千位前線清潔工人。整個計劃透過鄰舍輔導會、聖雅各福群會FOOD-CO、香港基督教女青年會等四十多個組織，將物資分發到各區，預計超過九千人受惠。

　　面對疫症帶來的經濟打擊，基層家庭及貧困人士不但生計受影響，更要花費額外開支購買防疫用品，生活捉襟見肘。有見及此，大家樂集團推出區區「家」油社區支援計劃，善用集團的餐飲專長及資源，提供不同形式的短期食物援助，紓緩基層人士的經濟負擔，為社區加油打氣。

　　大家樂集團首席執行官羅德承表示：「我們陪伴香港人五十多年，面對今次疫情的考驗，我們一方面緊守崗位，在可行的情況下繼續提供餐飲服務；另一方面運用我們本身的專長及資源，為社區提供最直接的食物支援，希望可以出一分力，幫助有需要的市民，與大家共渡時艱。」

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