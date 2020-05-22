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警打擊違例學車　發出98傳票

2020-05-22 列印
■警方在熱門學車地點截查懷疑違例學車的車輛。
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　　警方聯同運輸署在西九龍進行打擊違法學習駕駛行為。西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊及九龍城警區交通隊聯同運輸署，前日主要針對無牌教車、非學車時間學車、在禁止學習駕駛的禁區內駕駛及學車時無掛學字牌等違規行為，在西九龍總區進行打擊行動。

　　警方在區內熱門學車地點觀察，其間截查三十二輛車輛，並向違規駕駛教師及學習駕駛人士，發出九十八張交通傳票及兩張定額罰款通知書，當中涉及非學車時間學車、在禁止學習駕駛的禁區內駕駛、學車時無掛學字牌、學車時沒有攜帶駕駛執照等違例事項。

　　警方提醒各學習駕駛人士，除非在學習駕駛電單車或進行駕駛考試時，所有學習駕駛人士必須由駕駛教師陪同駕駛，否則可能干犯使用汽車時無第三者保險，可處罰款一萬元及監禁十二個月。

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