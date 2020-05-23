制止反中亂港勢力與外國合流 中央將在港設國安機構

全國人大會議昨天在北京開幕，大會將審議「港區國安法」提案，並將納入《基本法》附件三，作為全國性法律在香港實施。全國人大常委會副委員長王晨在會上就草案作說明，他指去年反修例風波以來，反中亂港勢力公然與外國勢力勾連合流，國家必須採取有力措施予以制止和懲治。他指，中央負責國家安全的機關將在香港設立機構，履行相關職責，但沒有透露細節。



王晨公佈草案文本及訂立背景，他指香港的國家安全風險日益凸顯，去年發生修例風波以來，反中亂港勢力公然鼓吹港獨、自決、公投等主張，從事破壞國家統一、分裂國家的活動；公然侮辱、污損國旗國徽，煽動港人反中反共、圍攻中央駐港機構、歧視和排擠內地在港人員；蓄意破壞香港社會秩序，暴力對抗警方執法，毀損公共設施和財物，癱瘓政府管治和立法會運作。



王晨指港國安風險日益凸顯



他指，近年一些外國和境外勢力公然干預香港事務，通過立法、行政、非政府組織等多種方式插手和搗亂，與香港反中亂港勢力勾連合流、沆瀣一氣，為香港反中亂港勢力撐腰打氣、提供保護傘，利用香港從事危害國家安全的活動，這些行為和活動，必須採取有力措施依法予以防範、制止和懲治。



王晨認為，自○三年《基本法》廿三條立法受挫以來，廿三條在香港被一些別有用心的人嚴重污名化、妖魔化，香港完成有關立法已很困難。為此，國家決定訂立有關草案，制止和懲治危害國家安全的行為和活動，及外國和境外勢力利用香港進行的分裂、顛覆、滲透、破壞活動。



解決廿三條立法困難



他提到，中央人民政府維護國家安全的有關機關，將根據需要在香港設立機構，依法履行維護國家安全相關職責。同時，行政長官應當開展國家安全推廣教育，並定期向中央人民政府提交報告。此外，全國人大審議決定草案後，將授權全國人大常委會制定法律，並列入《基本法》附件三，由香港特區公佈實施。



全國港澳研究會副會長劉兆佳指，內地主要是國家安全部和公安部負責國家安全，在香港設立相關機構，符合維護國家安全執行機制的要求，但相信有關人員不會直接在香港執法，執法工作會交由香港警察等特區部門負責，同時特區執法部門仍聽命於行政長官。



