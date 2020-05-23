23條無法順利立法 中央主動出手 林鄭：不維護國安港人將失自由﻿

全國人大將立「港區國安法」。特首林鄭月娥指，反修例風波嚴重衝擊國家主權，更有外國勢力介入，而《基本法》二十三條在可見將來不能順利立法，因此中央主動出手主導制定「港區國安法」。她又提醒港人，不維護保障國家安全，港人所珍重的一系列核心價值，例如言論、新聞、示威等自由將會失去。



林鄭昨早在北京列席全國人大會議開幕，之後隨即返港召開記者會，昨晚在問責官員和行政會議成員站台下，一同舉行記者會。她說，特區政府將全力配合盡快完成有關立法。在過去一年的反修例風波中，出現涉及港獨、民族自決等主張，同時發生多宗本土槍械案及炸彈案，顯現恐怖主義苗頭，與此同時，一些人乞求外國干預香港事務並實施制裁，這些行為嚴重衝擊國家主權，觸碰一國兩制底線。



林鄭指，上任後不斷為二十三條立法創造有利的立法環境，其後遇上爭議，即時行政機關做，但立法也不配合，相信在可見的將來，二十三條都不能順利立法。因此，中央評估形勢後，主動出手，且考慮了不同方案，才決定以目前的方式立法。



她強調，法例只懲治嚴重危害國家安全的「港獨」份子和暴力份子，不會影響香港的一國兩制、高度自治，以及資本主義制度，同時香港居民仍依法享有言論、新聞、集會等自由和權利，也不會影響香港司法機關行使獨立的司法權和終審權。但她提醒，不維護保障國家安全，港人所珍重的一系列核心價值，例如言論、新聞、示威等自由將會失去。



主要由港執法部門執法



被問及中央會否派員前往香港執法，林鄭回應指，相信將來主要是由特區部門在港執法，強調會強化有關的執法部門。對於港股昨日大跌，她認為不用過度擔心，形容股市有上有落，而香港的制度穩健，可承受短期的衝擊。



中聯辦發言人表示，法例針對的是極少數涉嫌危害國家安全犯罪的人，廣大市民的日常生活不會受到影響。



國務院港澳辦強調，外國投資者在香港的利益將繼續依法得到保護。



