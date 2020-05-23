特朗普回應港國安法 指美將有強烈回應

人大審議《港區國安法》立法，多國表示關注。美國總統特朗普強調，若中方推動立法，美方會有非常強烈的回應。在北京，外交部強調，外國無權干預中國內政。美國國務卿蓬佩奧則發表聲明，強烈譴責中方繞過香港立法程序、無視民眾的意願的做法，將會敲響香港高度自治的「喪鐘」，任何影響香港自治權的決定，都不可避免地影響美國對香港「一國兩制」的評估。蓬佩奧又指，美方與港人同在，促請北京政府重新考慮有關決定，並尊重香港的高度自治、民主體制和公民自由。



美國共和黨參議員霍利在網站發文指，他計劃在參議院提出譴責北京的決議案，另有兩名參議員亦計劃提出聯合法案，制裁在香港實施國安法的中國官員及機構，包括懲罰與其有業務往來的銀行。



英國外交部呼籲中方尊重港人的權利及自治，又指英方作為《中英聯合聲明》簽署國之一，會致力維護香港自治，並尊重一國兩制模式。



