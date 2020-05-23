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李克強： 港要建立維護國安制度

2020-05-23 列印
■總理李克強宣讀政府工作報告。
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　　全國人大會議昨日開幕，總理李克強宣讀政府工作報告，他在涉及港澳台的篇幅中指，香港要建立健全維護國家安全的制度，落實特區憲制責任。

　　李克強表示，要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，落實特區政府的憲制責任，支持港澳發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

　　在兩岸關係方面，李克強指，要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制台獨分裂行徑，完善促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對台獨，促進統一，定能開創民族復興的美好未來。

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