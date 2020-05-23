無抵押向中銀借30.7億 海洋公園被疑營運出錯

海洋公園命運懸而未決。立法會財委會昨天審議海洋公園五十四億元撥款申請，官員在議員連番追問下，披露公園三筆合共三十億七千萬元的商業借貸，均由中銀香港借出。多名民主派議員質疑公園過度借貸，營運策略出錯，要求傳召多名前公職人員出席會議，但最後遭否決，而撥款申請未能表決。



財委會昨日分上、下午兩節會議，續議海洋公園五十四億元撥款申請。政府透露公園有三筆主要商業借貸均來自中國銀行（香港），用於支付公園○五年的重建及大樹灣水上樂園的發展項目，三筆均於本財政年度到期。公民黨譚文豪不滿以公帑為公園埋單，「（貸款）沒有抵押，政府無做擔保，你咪叫中銀攞兩隻熊貓走。」香港本土毛孟靜就問：「究竟是救銀行、中銀，還是海洋公園？」



商經局局長邱騰華回應說，不希望議員用猜測的方式，推斷商業上兩方的借貸標準。海洋公園董事局副主席劉鳴煒補充，去年社會事件及突如其來的疫情，導致公園收入不明朗，才爭取借貸。



譚文豪、議會陣線朱凱廸、民主黨胡志偉下午提議案，要求傳召多名前公職人員出席會議，包括前海洋公園主席盛智文、前旅遊事務專員朱曼玲及前財庫局局長馬時亨等，釐清公園一直以來財政下滑的原因，但傳召名單遭建制派一面倒反對。經民聯石禮謙認為，做法超越財委會權力，而建測規園界謝偉銓則指可透過書面文件索取資料，批評民主派此舉屬政治操作。



自由黨鍾國斌則建議先向公園撥款約二十億元，再研究能否透過其他集資方式償還商業貸款。政府重申，若海洋公園本月底前不獲撥款，下月便要面臨倒閉。會議未能表決，下周五待續。



