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售口罩涉違《商品例》 眾志成員被捕

2020-05-23 列印
售口罩涉違《商品例》 眾志成員被捕
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　　一名香港眾志成員，涉嫌因違反《商品說明條例》遭海關拘捕。海關日前接獲舉報，指有網上商戶透過餐廳食肆，供應一款附有「NOT MADE IN CHINA」（非中國製造）標示的外科口罩，懷疑附有虛假產地及效能聲稱。

　　經關員調查後，昨日搜查該商戶位於新蒲崗註冊地址的處所，檢獲九百三十五盒，每盒三十五片裝共三萬二千七百二十五片，涉嫌違反《商品說明條例》的外科口罩，市值約九萬三千五百元。

　　海關拘捕一名二十四歲商戶代表男子，調查後已獲准保釋，案件仍在調查中，據悉被捕者為香港眾志成員。海關呼籲市民暫時停用該款外科口罩。

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