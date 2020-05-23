售口罩涉違《商品例》 眾志成員被捕

去年十一月拜仁慕尼黑大敗予法蘭克福後，費歷克臨危受命，由助教變成看守主帥，隨即重用被前帥尼高高華冷待的鋒將湯馬士梅拿和中堅謝路美保定，後兩者也鹹魚翻生以佳績助伯樂去年底成功坐正。該隊今晚德甲重遇法蘭克福，費歷克勢領軍主場復仇顯功架，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。（Now670、有線611、651台、Fox+周日凌晨0:30直播） 今季拜仁出閘脫腳，頭十輪德甲只得五勝三和兩負，去年十一月初更作客1:5慘敗給法蘭克福，導致教練尼高高華下台，由當時的助教費歷克暫掌帥印。這名曾在○六至一四年出任德國助教的五十五歲教頭，立即重用在國家隊時代合作無間的湯馬士梅拿和謝路美保定，效果立竿見...

2020-05-23