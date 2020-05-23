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美下半旗三天向病亡者致哀

2020-05-23 列印
■內地新增四宗確診個案，其中兩宗為輸入個案。
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　　新冠肺炎疫情持續肆虐，全球最多確診及死亡個案的美國，總統特朗普宣佈未來三天下半旗，向染病死亡的九萬六千多位美國人致哀。美國新增病例有二萬一千多宗，而累計已超過一百六十一萬人染疫，逾九萬六千多人死亡。

　　有專家警告，疫情高風險州份隨着當地的海灘和餐廳重開，恐會出現第二波疫情爆發。全球確診病例逾五百一十萬宗，三十三萬多人死亡。

　　中國國家衞健委指，內地新增四宗確診個案，其中兩宗為輸入個案；累計確診近八萬二千九百七十一宗，死亡四千六百三十四人，治瘉七萬八千二百五十五宗。

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