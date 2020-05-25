﻿律師會強力譴責：公民抗命非違法許可證 律師遭私了爆頭警緝黑衣兇徒

有網民昨天發起反港區國安法遊行，有黑衣人堵路和縱火，與警方爆發激烈衝突，其間律師陳子遷在銅鑼灣與多名黑衣人爭執後被「私了」，遭雨傘襲擊，衣服被扯破，血流披面，送院治療後無性命危險。律師會發表聲明，對會員被「私了」，感到十分震驚及憤怒，予以強力譴責，又指公民抗命並非違法的許可證。律師會會長彭韻僖表示，陳子遷頭部遭重擊，疑被雨傘剌頸部大動脈。



遇襲律師陳子遷，四十一歲，為一名事務律師。昨午三時許，銅鑼灣多處有蒙面黑衣人聚集，他們在多處路面用雜物堵路。據悉，當時陳子遷在南華會和禮頓道保良局附近，疑因政見不同問題，與數名黑衣人爭執，未幾即被三名黑衣人圍毆，當中一人持雨傘向他施襲，其他人對他拳打腳踢。



陳寡不敵眾，向開平道方向逃去，黑衣人不罷休，向他掟水樽，亦有人持雨傘尾隨追打，陳一度抱頭蹲下，但施襲者繼續以雨傘連環敲打其頭部，其他黑衣人在附近撐傘掩護，遮擋外界視線。



陳突圍逃至加路連山道附近時，再被多名黑衣人追上圍毆，他跌倒馬路上，復遭人踩踢，有人搬起路邊金屬路牌拍其背部，但未有命中。黑衣人其後散去，陳上衣被扯爛，血流披面負傷而逃，報警求助，送院治理。案件警方列傷人處理，正追緝傷人兇徒歸案。



女子告士打道清路障被打



律師會證實遇襲者為律師陳子遷，並發表聲明，對律師會會員被打，感到十分震驚及非常痛心、憤怒，作出強力譴責。律師會會長彭韻僖表示，傷人是嚴重罪行，無論背後的理念及動機如何，暴力始終不能接受，又指公民抗命並非違法的許可證，不同政見都應該和平表達。彭韻僖又稱，陳子遷事發時前往南華會練波，途中被人攻擊，頭部遭重擊，疑被雨傘剌頸部大動脈。



陳子遷畢業於英國倫敦大學瑪麗皇后學院法律與政治系，於○五年註冊為執業律師，現為張廖律師事務所顧問律師，他亦是政匯香港副召集人。



此外，差不多同一時間，數名黑衣男女在銅鑼灣告士打道堵路阻塞交通，一名女子見狀上前欲移開路障，與黑衣人發生衝突，其間一名女黑衣人揮棍向女事主施襲，其後數名黑衣人衝前協助圍毆女事主，並將她按在地虐打。



鵝頸橋高空擲物傷四警



另外，下午四時許，警方在銅鑼灣鵝頸橋執法期間，至少有四名傳媒聯絡員遭人擲磚頭、硬物及不明液體，手腳受傷獲送院，有人員頭盔被擊中損毀。警務處處長鄧炳強事後慰問受傷警員。



