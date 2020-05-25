﻿反國安法衝突﻿﻿ 警拘逾180人﻿

有網民昨日在銅鑼灣發起遊行，反對人大訂立「港區國安法」，演變為激烈衝突，有人堵路、縱火、破壞交通燈和商舖，並多次向警方投擲磚頭、玻璃樽等雜物。警方施放多輪催淚彈，並出動水炮車及裝甲車驅散，至少拘捕一百八十人，至少有六人送院，一人危殆。政府譴責示威者的嚴重違法暴力行為，指暴行印證訂立國安法的迫切性。



昨午十二時，示威者開始在銅鑼灣崇光百貨外聚集，當時防暴警在場戒備。人民力量在崇光百貨外設街站，副主席譚得志聲稱舉辦「健康講座」，其後被警方帶走。



出動水炮車驅散人群



其後示威者逐漸增多，有人高舉美國國旗及港英旗幟。一時許有人佔據馬路，黑衣人向警員投擲雨傘、水樽等雜物。防暴警制服多人，示威者分散至灣仔道、告士打道等港島多處，其間有人用雪糕筒、水馬、圍欄等雜物堵路，多條行車線受阻，電車停駛。警員向黑衣施襲者施放催淚彈，拘捕多人。



約二時，有黑衣人在軒尼詩道一帶破壞交通燈。警方出動水炮車及銳武裝甲車戒備，並推進至鵝頸橋底。三時許，水炮車在鵝頸橋底多次發射水柱驅散人群，有速龍小隊在裝甲車上舉槍。同時，有黑衣人在莊士敦道設置路障並焚燒雜物，水炮車到場後，他們立即散去。消防其後到場將火救熄。有示威者走至銅鑼灣一家時裝店IT破壞，店舖玻璃散落一地。也有示威者在波斯富街快樂大廈向地面投擲多個玻璃樽。



示威者其後反覆佔據軒尼詩道及鵝頸橋底一帶。警員多次推進，發射多輪催淚彈，截至九時半，至少拘捕一百八十人。警方指，有示威者六時在天樂里向警放車隊投擲磚頭，擊碎一輛警車車頭的司機位玻璃窗，一名警員受傷。入夜後，一批示威者繼續在鵝頸橋底一帶與警方對峙；據悉有約五十人響應網上號召，在尖沙嘴海港城聚集，防暴警進入商場驅散。



港府發聲明，指暴徒四處以雜物堵路、縱火、破壞商舖和社區設施，包括拆毀馬路鐵欄、擊毀交通燈、撬起路面渠蓋、掘起地面磚頭等，並襲擊意見不同的市民。部份暴徒又闖入行車天橋干擾行駛汽車，更有人從大廈天台向地面投擲玻璃樽，以大量磚頭襲擊警察和向他們淋潑不明液體，至少四名警員受傷送院。



政府指，警方使用適當武力驅散和拘捕，是履行執法職責。對部份人士揮動「港獨」旗幟，政府指他們公然罔顧香港憲制秩序，損害香港社會整體和長遠利益。政府表示，全國人大將審議有關國安法決定（草案），目的是維護國家安全、香港繁榮穩定，從而更好地保障香港市民的合法權益和自由。昨日在銅鑼灣、灣仔一帶的暴行，顯示「港獨」和「黑暴」份子仍然猖獗，印證國家安全立法的必要和迫切性。























