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多區截查市民 汽車搜獲摺刀

2020-05-25 列印
　　港島區昨日多處有堵路示威，警方在各區多處路面及地方設署路障截查可疑車輛及途人，其中在葵涌區截查一輛私家車時，在車上檢獲一支內藏利刀的行山杖及一把蝴蝶刀，車上兩男女涉嫌藏有攻擊性武器被捕及帶署調查。

　　警方得悉有人到港島區遊行，反對港區國安法及國歌法，為防止不法份子運載武器往港島區進行不法活動，警員在各區多處路面設置路障截查可疑車輛，以及截查可疑市民。

　　昨午三時許，在葵涌道往九龍方向近荔景山道的警方路障，發現一輛私家車駛至，車上有男司機及一名女乘客形迹可疑，遂截停私家車調查，在車上搜出一把長近一米的行山杖，發現內藏有長五十厘米利刀，以及一把長約二十五厘米的可摺式蝴蝶刀。車上一名三十歲男子及一名二十八歲女子，涉嫌藏有攻擊性武器被捕。案件由深水埗警區刑事調查隊第八隊跟進。被捕人士現正被扣留調查。

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