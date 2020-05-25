  • 2020年5月25日 星期一
  • 26º
  • 96%
熱門： 國安法港島遊行郭偉健新冠肺炎移民

日報新聞 > 港聞

﻿本土恐怖主義正滋生﻿﻿ 李家超：或提升恐襲級別﻿

2020-05-25 列印
■李家超指，不排除會提升本港恐襲威脅的級別。
Previous Next

　　保安局局長李家超昨日發文表示，本港自去年至今已有十多宗涉及爆炸品及危險品的案件，顯示本土恐怖主義正在滋生。他不排除會提升本港恐襲威脅級別，強調維護國家安全是香港的憲制責任，他作為保安局局長，全力支持全國人大訂立「港區國安法」。

　　李家超指出，本港自去年至今檢獲的炸藥種類，是外國恐襲常用，襲擊方法亦與外國恐襲手法相似。

　　李家超表明，政府正密切審視情況，不排除會提升恐襲威脅的級別，一旦恐襲發生或恐襲威脅級別提升，警方很可能要封鎖高風險地點、作高姿態巡邏、搜查隨身物品和在公眾地方作安全檢查，以確保公共安全，巿民須配合行動，以保障他們自身及社會安全。

　　李家超強調，維護國家安全是香港的憲制責任，過去一年香港出現了愈來愈凸顯危害國家安全的風險，更亮起了恐怖主義活動的警號。他作為保安局局長，全力支持全國人大審議港區國安法。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd