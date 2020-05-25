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任志剛稱立法可鞏固港金融中心地位

2020-05-25 列印
■任志剛指出，香港國安法可鞏固國際金融中心地位。資料圖片
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　　行政會議成員、前金管局總裁任志剛指，訂立香港國安法有助鞏固香港國際金融中心地位。任志剛指出，香港國安法的消息，無疑為香港金融市場帶來一些振盪，但相信原因並非擔心國安法，而是對美國有可能藉此採取進一步打擊中國的行動，甚或將金融「武器化」，但強調市場正常升跌，不會影響香港貨幣金融體系的健全結構，又認為美國在中美關係中將金融「武器化」，令中資概念股回歸，香港會更能發揮國際金融中心功能。

　　任志剛指出，國際投資者都希望在一個安穩的社會環境中工作和生活，去年六月起連串遊行、示威、破壞及暴力浪潮，近期更演變成具恐怖及分離特色的活動，令人極為不安，不有效遏止這些活動，會令香港變得永無寧日，重大削弱香港國際金融中心地位。

　　任強調香港絕不能被外國勢力，利用為打擊中國的基地，認為訂立香港國安法，有法律、制度和執行機制維護國家安全，會令香港社會重回安穩，國際金融活動無憂地繼續在香港進行，鞏固香港國際金融中心地位。

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