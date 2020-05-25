上水「追思牆」前爭執 三人遭打傷
律師會強力譴責：公民抗命非違法許可證 律師遭私了爆頭警緝黑衣兇徒
有網民昨天發起反港區國安法遊行，有黑衣人堵路和縱火，與警方爆發激烈衝突，其間律師陳子遷在銅鑼灣與多名黑衣人爭執後被「私了」，遭雨傘襲擊，衣服被扯破，血流披面，送院治療後無性命危險。律師會發表聲明，對會...
2020-05-25
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闖路軌拍攝「警世片」 安徽莽漢遭火車撞斃
世事無常，近日在宣城市有一名男子闖入路軌，只因早前見有狗狗陳屍火車鐵軌上，想以手機拍片示警，沒想到他沒有想到下一秒就被火車當場撞死。 據報，事發上周三有一名男子在安徽省績溪縣某火車路軌步行拍片警示市民時，遭遇火車。火車司機煞車不及，被火車撞死。 根據網絡流傳的影片顯示，男子當時與朋友在績溪縣某火車路軌步行，並以手機拍片。他們拍攝發現狗隻有遭火車撞死，一邊拍攝一邊說：「人生就是這樣，你一不小心，就變成這樣了（指被撞死）。一路隨行，安全最重要，且行且珍惜。」希望警示市民要小心，注意安全，沒想到不久他未有察覺火車駛近，被火車撞死。 據火車閉路電視可見，當時火車司機看到男子...
2020-05-25
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露面主持勞動黨會議 金正恩：增核戰震懾力量
亞洲局勢升溫。各國在新冠肺炎期間軍事角力亦不斷。北韓朝中社報道，最近久未露面的最高領導人金正恩，主持並指導勞動黨中央軍委會第四次擴大會議。會議期間金正恩更提出進一步加強國家核戰爭威懾力，保持高度動員狀...
2020-05-25
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東南4房1套 現崇山高曠長廳延展空間
黃大仙現崇山，可謂九龍東新晉屋苑之一，入伙約8年，賣點之一是鄰近港鐵黃大仙站。今次要介紹該屋苑少有大戶放盤，採4房1套間隔，實用面積944方呎，特高樓底，向東南，望鑽石山一帶開揚景致。 現崇山...
2020-05-25
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中美角力恒指或下試二萬二關 港股本周料易跌難升
全國人大審議「港區國安法」，引發英美及歐洲多國批評，市場憂慮情緒蔓延，上周五恒指急挫1349點，盡失所有主要平均線及二萬三關口。雖然政治因素籠罩大市，惟恒指夜期反升96點，ADR港股比例指數則跌140...
2020-05-25
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曉姆斯拉傷 打吡蒙陰影
拜仁慕尼黑和多蒙特明晚德甲合演榜首大戰前，雙雙於周六聯賽奏捷，前者主場5:2大勝法蘭克福；蜂軍則作客2:0輕取禾夫斯堡。兩軍同樣德甲六連捷旗鼓相當，可是多蒙特防線核心曉姆斯拉傷大腿未必可以倒戈，成球隊最大隱憂。 憑羅拔利雲度夫斯基、湯馬士梅拿、哥列斯卡和艾方素戴維斯各入一球，加上敵衞軒迪列加擺烏龍，拜仁地頭5:2大勝法蘭克福，近十三輪德甲十二勝一和，包括兩度六連勝。不過，次席的蜂軍走勢同樣凌厲，靠兩名翼衞阿舒拉夫和拉菲爾古里路士哥，兩球打敗十人應戰的禾夫斯堡，聯賽同樣連勝六仗。 拜仁大捷壯行色 多蒙特中堅文路爾艾簡治矢言，有信心明晚在地頭挫拜仁：「我們經常在主場擊敗...
2020-05-25
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Black Shark 3 Pro 5G電競先Phone
踏入5G年代，高速流動上網令Game迷身處街上，也可以低延時流暢地玩手機遊戲，前提是需升級支援5G的電競手機，好像Black Shark（黑鯊）剛推出的Black Shark 3 Pro，不但有齊新一...
2020-05-25
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疫情緩和即放縱聚集 JW脫罩陪有米男友會兄弟
早前本港新冠肺炎病例維持「零確診」超過20日，疫情看似稍為緩和，本月8日政府也落實放寬「限聚令」，聚集人數由不可多於4人增至8人。有見及此，上月才跟卓悅太子爺男友葉韋彤（Tarzan）戴晒口罩外出的J...
2020-05-25
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社論——恐襲級別趨升 立國安法抗擊
自去年中發生反修例風波以來，暴力團夥湧現，有人暗中製造汽油彈、土製炸彈等具殺傷力武器，圖發動襲擊，以達至他們的政治目的。由去年七月至今一共發生十多宗涉及炸彈的事件，警方起出大量汽油彈，檢獲十公斤土製炸彈，雖然部份團夥被搗破，但仍有不法份子逍遙法外。保安局局長稱，不排除提高本港的恐襲級別，除了反映局勢趨向緊張，有其必要之外，亦正好引證港區國安法有需要盡快制訂和落實。 在本港，受恐襲威脅評估分為低、中、高三個級別︰「低度」級別指受襲的可能性低；「中度」級別指有受襲的可能性，但沒有具體情報顯示香港或成襲擊的目標；而「高度」級別是指有受襲的可能性，並有具體情報顯示香港或受襲。目前本...
2020-05-25
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馬場浮世繪——賀銘年復出遺憾未起孖
賀銘年昨日停賽期滿復出，騎足十一場兼有不少實力馬，最終憑苗廄「怡昌飛駒」贏馬，如非尾場「友好日子」影相僅敗，已經成為起孖。至於前駒練者苗禮德說：「以『怡昌飛駒』的質素，本來不應只贏得一場頭馬，可惜過去...
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