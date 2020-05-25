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上水「追思牆」前爭執 三人遭打傷

2020-05-25 列印
上水「追思牆」前爭執 三人遭打傷
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　　政見不同引起打鬥事件。前晚十時許，一名三十七歲姓譚女子與兩名分別三十七歲姓譚及三十五歲姓蕭男子，在上水龍運街上水北區大會堂的「追思牆」，與六人因政見不同爭執。其間女事主等三人遭六人圍毆，部份人持雨傘及用單車襲擊他們，兇徒傷人後逃去。有途人報警，警方接報趕至，一度在附近兜截可疑人，但未有發現，遂將三名傷者送院，治療後無大礙。三名男女手腳受傷，送院治理。

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