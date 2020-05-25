第一期「保就業」 今起接受申請那些年， 那些人和書

疫情下，各行各業受衝擊，急需援助。政府第一期「保就業」計劃於今日起接受僱主申請，勞福局局長羅致光在網誌表示，僱主可以選去年十二月至今年三月其中一個月作為計算六至八月的薪酬津貼，津貼要全數支付員工薪酬，受薪人數不應少於三月份的受聘人數，否則有罰款。



羅致光指，有關要求是失業「防洪」的設計之一，促使僱主盡量保持三月份的人手，並會收集強積金受託人提供的資料，如果僱主沒有信守承諾，可能會失去申領第二期津貼的資格。他指，面對全球經濟可能已進入蕭條期，疫情未知何時結束，應秉持同舟共濟的精神，才能渡過漫長的經濟寒冬，政府協助僱主支薪，僱主更要負起企業社會責任，協助僱員保就業。疫情稍緩，有心情到書店走走，方知道愛書人仍不少！



中午的中環三聯書店，直是人山人海，擁擠程度出乎意料之外。細思又是理所當然，公共圖書館局部開放，兼且「派籌」入內，想看書唯有到書店去。走了一個圈， 匆匆抄走一本李昕的《那些年，那些人和書一個出版人的人文景觀》。



這部二十二萬字，記述李昕與二十位作者及出版人交往的書，也寫了個人入行的經歷和反思。「外行看熱鬧，內行看門道。」我是作者又是出版人，看得更是津津有味。



李昕是香港三聯和北京三聯的總編輯，當遇到非常值得為某位作者出本好書的時候，他往往親自上場，因為「編輯與作者之間很深的默契與理解」，是他的座右銘。



透過這本書不但看到編輯如何為作者增值，「改變那不能接受的，接受那不能改變的」，為做好一本書而下的苦心； 也看到李昕與作者們的交往，這都是具有史料性的資料，非常珍貴。



