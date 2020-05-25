第一期「保就業」 今起接受申請那些年， 那些人和書

羅致光指，有關要求是失業「防洪」的設計之一，促使僱主盡量保持三月份的人手，並會收集強積金受託人提供的資料，如果僱主沒有信守承諾，可能會失去申領第二期津貼的資格。他指，面對全球經濟可能已進入蕭條期，疫情未知何時結束，應秉持同舟共濟的精神，才能渡過漫長的經濟寒冬，政府協助僱主支薪，僱主更要負起企業社會責任，協助僱員保就業。疫情稍緩，有心情到書店走走，方知道愛書人仍不少！
中午的中環三聯書店，直是人山人海，擁擠程度出乎意料之外。細思又是理所當然，公共圖書館局部開放，兼且「派籌」入內，想看書唯有到書店去。走了一個圈， 匆匆抄走一本李昕的《那些年，那些人和書一個出版人的人文景觀》。
這部二十二萬字，記述李昕與二十位作者及出版人交往的書，也寫了個人入行的經歷和反思。「外行看熱鬧，內行看門道。」我是作者又是出版人，看得更是津津有味。
李昕是香港三聯和北京三聯的總編輯，當遇到非常值得為某位作者出本好書的時候，他往往親自上場，因為「編輯與作者之間很深的默契與理解」，是他的座右銘。
透過這本書不但看到編輯如何為作者增值，「改變那不能接受的，接受那不能改變的」，為做好一本書而下的苦心； 也看到李昕與作者們的交往，這都是具有史料性的資料，非常珍貴。