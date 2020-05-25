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學生周三起陸續復課 楊潤雄倡取消不必要集會

2020-05-25 列印
　　中小學及幼稚園學生將於本周三起陸續復課，教育局局長楊潤雄說，復課後，學校只會上半日課，以避免學生除口罩午膳，他亦建議學校取消不必要集會及課外活動，以學校廣播取代早會等。

　　他提到音樂及體育堂要有特別安排，例如學生應避免吹奏管樂器、以拉筋、慢跑等，代替有身體接觸的運動。楊潤雄又提醒學生每日要量體溫、戴口罩及保持個人衞生，如有不適要盡早求醫。

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