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武漢病毒研究所否認洩毒：無中生有

2020-05-25 列印
■武漢病毒研究所所長王延軼稱，研究所去年十二月三十日才首次接觸新冠病毒。
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　　美國多次指武漢病毒研究所洩漏新冠病毒。武漢病毒研究所所長王延軼接受內地傳媒訪問時指，有關說法完全無中生有，表明研究所最早是在去年十二月三十日才第一次接觸到，當時還是叫不明原因肺炎的臨牀樣本，經病原檢測才發現當中含有全新的冠狀病毒，即是目前所指的新冠病毒。

　　王強調，研究所之前完全無接觸、研究或保存過該種病毒，亦不知道這種病毒的存在，反問是「你都沒有的東西，你怎麼去洩漏它呢？」她稱，研究所○四年開始研究冠狀病毒，主要圍繞沙士疫情，並分離獲得三株來自蝙蝠的冠狀病毒，和新冠肺炎病毒相似度不超過八成，國際間普遍認為新冠病毒來自野生動物，要全世界科學家一齊合作追溯源頭。

　　另外，中國國家衞健委通報，內地前日新增三宗確診個案，其中上海及廣東各新增一宗輸入病例，吉林新增一宗本地病例。

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