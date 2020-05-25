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港連續十日無本地感染 陳馮富珍：新冠病毒最狡猾

2020-05-25 列印
■陳馮富珍認為，中國對全球公共衞生安全高度負責。
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　　本港昨日沒有新增新冠肺炎確診個案，連續第十日無本地感染個案。世衛前總幹事、現任全國政協常委陳馮富珍昨在全國政協會議上發言，指新冠病毒是她見過的最狡猾的病毒，人類目前對新冠病毒機理的認識還不夠透徹，藥物與疫苗的研發仍在進行，以科技手段戰勝疫情尚需時日，任何淡化疫情、消極應對的做法，都會面臨難以挽回的災難性後果。

　　陳馮富珍指，此次疫情也暴露出中國公共衛生疾控體系和應急管理體系存在不足，例如要加強新傳染病的研究，以及完善重大疫情早期預警機制等。但她認為，中國對全球公共衛生安全高度負責，堅持公開透明的原則，及時發佈疫情信息，主動分享病毒基因序列等研究成果。

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