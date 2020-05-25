港府資助企業遙距營商IT公司仿冒官網涉誤導

第二輪防疫抗疫基金下的「遙距營商計劃」日前正式接受申請，IT及市場推廣業界各出奇謀，為遙距方案展開宣傳攻勢。惟記者發現，部份服務供應商設立疑似仿冒計劃官網的網頁，誘導中小企申請資助時揀選其服務，另有網上平台於月中便已推出提前配對服務，聲稱不成功不收費，行內人質疑此宣傳手法涉及誤導。



受新冠肺炎疫情影響，遙距工作模式逐漸成為企業趨勢，為助港商「疫」市轉攻網絡市場，創新科技署早前推出五億元的「遙距營商計劃」，最多資助每家企業三十萬元。計劃涵蓋多達十二類資訊科技方案，包括網上營商、網上客戶服務和推廣、虛擬團隊管理和溝通，以及網絡安全方案等，IT及市場推廣業界隨即推出大量廣告，冀成為計劃的服務供應商，從中分一杯羹。



資訊科技服務供應商之一的Green Radar，其母公司安領國際主席兼執行董事廖銳霆認為，對各行業的中小企而言，電郵安全方案是遙距營商的重要一環。因應「遙距營商計劃」推出，網絡保安服務供應商Check Point近期亦開展中小企提供網絡安全計劃，該公司香港及澳門總經理周秀雲指，遙距營商須使用網絡，即使以往已為公司電腦安裝基本防禦軟件，中小企現時也對網絡安全衍生新需求，「手提電話及雲端等應用同需保安系統，在5G技術下，物聯網保安系統也將成趨勢。」



廖銳霆指出，近月不少廠商及經銷商主動與其聯繫，要求按他們的需要及環境協助制訂方案，同時留意到不少IT公司新增與遙距營商相關的推廣。周秀雲認同，近期愈來愈多行家推出遙距方案或服務，惟擔心部份服務提供者的技術水平未必足夠，提醒申請者小心選擇。



IT業界以外，不少市場推廣公司亦趁機宣傳其網上客戶服務和推廣方案，部份更聲稱不成功不收費。事實上，計劃正式接受申請前，早有網上平台推出提前配對服務，為申請者配對合適的服務供應商，據其網站資料，有逾七十家供應商提供三十個方案。



記者在搜索引擎輸入「遙距營商計劃」，即出現大量相關宣傳廣告，當中多個網址直接用上計劃的英文名稱「D-Biz」，與有關計劃的官網頁面非常近似，不但上載計劃的圖案標誌，更詳列適用範圍、申請資格及資助範圍等官方資料。翻查網站資料，記者發現其中一個網站設計者名稱，在資訊科技服務供應商參考名單上，記者及後聯絡該公司職員，對方承認設有計劃相關的網站。另一網站則直接列出其供應商參考編號。



生產力局向網站發警告



科培網絡會長李治緯直言，以往科技券等資助計劃推出時，未曾見過仿冒官網的網站，推斷是次計劃申請門檻低，又涵蓋各行各業，故有人從中渾水摸魚。曾翻查上述疑仿冒官網的陳迪源亦稱，以官網作模型的網站，其手法有誤導之嫌，使人誤信網站與官方有關，繼而找其申請或購買服務，「但通常客戶之後都不會再使用這類網站的服務。」



就上述情況，創新科技署回覆指，計劃的秘書處香港生產力促進局，已向四個疑似仿冒計畫官網的網站發出書面警告，並向警方提供該些網站的資料以作跟進。截至上周一，署方共收到三宗有關查詢。



