﻿資方調整薪酬機制 收入減18% Deliveroo騎兵罷工 集體「踢單」

新冠肺炎疫情之下，市民留家避疫，多了叫外賣食品，令多個美食外賣平台營業額急速上升，賺得盤滿鉢滿。據悉，外賣平台Deliveroo近日生意好，電單車送餐員工月薪可達三萬多元，但資方近日調整薪酬待遇機制，相當於減薪一成八，有送餐員批評資方不能有福同享，部份人近日發起集體罷工，導致外賣堆積，無法送出，逼使資方回應訴求，更不排除發起更大型行動。



據悉，Deliveroo佔外賣速遞市場四成以上，是全港最大的美食外賣平台，另一外賣平台foodpanda只佔市場三成多。相比之下，Deliveroo主要以電單車送餐，業內稱騎兵，而foodpanda則多靠外賣員（步兵）。Deliveroo騎兵的日均送餐次數，比對手多百分之二十，平均收入亦多百分之八，令Deliveroo騎兵平均月入逾三萬元。有鑒於此，Deliveroo資方以騎兵薪金及送餐量均比對手高為由，作出調整，相等於減薪百分之十八，每月達三千多元。



Deliveroo的一名外賣員向傳媒承認，儘管在疫情期間，公司生意額增加，但仍在早前推行新薪酬機制，減少外賣員在每張定單可獲取的報酬。譬如說，以前確保最短路程約三十五元一張單，但在新機制下，相同距離只有二十九元。他坦言，做法有如「冇咗最低工資」。



此外，Deliveroo亦推出「加乘獎金」計劃，每名外賣員一周若能接單百分之八十，每張單便可獲一點三倍獎金，以鼓勵他們不要「踢單」。該名外賣員形容，以前的Deliveroo非常自由，可以「踢單」，但現在一周只有做夠百分之八十的單才能領取獎金，變相是「取巧地減人工」。他慨歎，現在為了不影響收入，即使接到要上山路的單，都不會不接。



餐廳積壓大量外賣食物



此事引起部份Deliveroo外賣員不滿，他們近日在十八區舉行罷工，集體「踢單」。據悉，柴灣等地區的食肆因此大受影響，無法提供外賣服務，大批食物囤積店內。受訪的外賣員指，公司得悉事件後，於昨午六至九時，為外賣員每張單增加十元的報酬，亦即如早前的價格。但他表示，集體罷工會在今日繼續，期望公司盡快回應員工訴求，否則不排除往後會有更大型的行動。