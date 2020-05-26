﻿DSE爭議歷史題 38%考生答利多於弊

今屆中學文憑試歷史科的中日關係試題引起爭議，試題已遭取消，但考評局初步檢閱考生答卷後發現，三成八考生同意「一九○○至四五年間，日本為中國帶來的利多於弊」，答「弊多於利」者則佔五成七。



楊潤雄：證題目誤導



教育局局長楊潤雄（見圖）認為，證明題目具誤導性，將成立工作小組檢視試題問題。有時事評論員明言，試題為本港常見的逆向思考題型，認為部份考生的全局思維判斷不足。



考評局秘書長蘇國生在立法會特別會議上指，初步檢閱考生的答案，有三成八考生的結論是「利多於弊」，其中一成七考生只提利處，而作答「弊多於利」者有五成七，當中七成八人有提弊處，完全沒立場者近百分之五。他說，試題原意是希望考生回答三十、四十年代，日本侵華造成大量傷亡，但考生的回答似乎未反映出題原意，讓考評局委員會覺得有誤導性。



楊認為，竟然有接近四成的考生作答「利多於弊」，他叫大家自己撫心自問，題目是否有誤導性、資料是否不詳備，所以學生才會這樣回答？他透露，將成立工作小組去檢視試題問題，「整個出題、審題程序裡面，究竟喺制度問題、人嘅問題，定喺中間有啲嘢無跟到而令問題出現？」



陶傑：考生缺全局思維



時事評論員陶傑向本報表示，對有近四成考生作答「利多於弊」感詫異，認為題目為本港常見的逆向思考題型，重點在於日本貸款、中國人留學日本等都不能補償中國在八年抗日戰爭中的人命傷亡，明言：「O依個唔喺愛唔愛國嘅問題，而喺常識問題」，指考生的全局思維判斷不足。