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長毛斥國安法等同廿三條「僭建」

2020-05-26 列印
長毛斥國安法等同廿三條「僭建」
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　　人大正審議香港的國安法，將於周四進行表決，屆時會交由人大常委會制定草案內容。建制派立法會議員何君堯及前立法會議員梁國雄昨日獲邀出席網上對談節目（見圖），何君堯說中央現時訂立「港版國安法」並不倉卒，而且時間合適，又指國安法不是「洪水猛獸」，相信草案通過後，人們依然享有受《基本法》保障的言論自由。梁國雄批評，人大繞過立法會提出國安法是「霸王硬上弓」，呼籲港人要以各適其適的方法反對，如不服從運動、罷工等。

　　梁認為，國安法等同《基本法》二十三條「僭建」，中央執法人員或可在港執法，又指何君堯稱有二百十一萬市民聯署簽名支持《基本法》廿三條立法，質疑為何不等到九月份立法會選舉後才推行。何君堯回應指，何時立法永遠沒有一個合適的時間表，又指每個國家都有國安法，美國亦有涉及國家安全法例。

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