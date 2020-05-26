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董建華指有必要就國家安全立法

2020-05-26 列印
　　全國政協副主席、前行政長官董建華昨在香港前任行政長官辦公室發表講話，他表示，自去年反修例風波開始，香港一些人公然鼓吹港獨、自決等主張，乞求外國人干預香港事務，與西方反華勢力串聯，加上《基本法》二十三條一直未能完成立法，讓香港成為國家安全的風險口，為了不讓香港淪為反華勢力的基地，就國家安全立法十分必要。

　　董建華批評，反對派政客縱容甚至鼓吹違法行為，如政府不回應他們的訴求，便否決政府提出的議案及撥款申請。

　　他形容，維護國家安全的法律不是洪水猛獸，而是良藥，現在是香港人展示責任和擔當的關鍵時刻。

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