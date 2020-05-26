董建華指有必要就國家安全立法

拜仁慕尼黑射手羅拔利雲度夫斯基是近年德國國家打吡主角，但今晚德甲快車作客多蒙特將面對敵軍「處子王」艾寧夏蘭特的挑戰。十九歲的夏蘭特本屆歐聯和德甲處子登場即大演帽子戲法，早前首戰魯爾區打吡又有士哥和助攻，此子今仗勢將三十一歲的「羅拔仔」比下去。 一四年由多蒙特轉投拜仁後，羅拔利雲度夫斯基一直是舊東家的剋星，德甲十一次鬥蜂軍錄得十六球一助攻，領軍取得八勝一和兩負，更是球隊於德甲國家打吡入球最多的球員。他目前又於聯賽攻入廿七球高踞射手榜首位，是德甲最強射手。 復賽技壓羅拔仔 不過，這名波蘭射手今仗勢被多蒙特的「處子王」艾寧夏蘭特比下去。後者每次處子登場都特別醒神，上半季他...

2020-05-26