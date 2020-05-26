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眾志口罩涉違規 副主席鄭家朗也被捕

2020-05-26 列印
眾志口罩涉違規 副主席鄭家朗也被捕
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　　香港眾志早前出售的口罩沒有透露口罩來源，只在盒上以英文寫「非中國製造」（NOT MADE IN CHINA，圖）。海關指於調查過程中一直未能對所供應外科口罩的標示聲稱提供證明，上周五拘捕眾志常委梁延豐，經調查後，昨天再拘捕一名二十歲眾志男董事，該董事獲保釋候查。眾志指被捕者為副主席鄭家朗。

　　對於有人形容海關對案中商戶所採取的執法行動為「政治打壓」，海關強烈譴責有關失實指控。海關指，自今年一月起已展開「守護者」行動，以確保市面出售的防疫產品符合法例規定，並就涉嫌違規產品採取即時公佈的方式提醒市民，以保障公眾利益。

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