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再多65人進食「洪家手作」三文治疑中毒

2020-05-26 列印
　　衞生防護中心公佈，再多六十五人懷疑食用「洪家手作洪瑞珍三明治」後食物中毒，年齡介乎一至六十四歲。他們進食有關三文治，約兩至三十小時後出現腹痛、嘔吐等腸胃炎病徵，當中五十四人曾求醫，其中十五人需入院接受治療。

　　中心表示，截至昨午四時共確認九十三人涉及相關的懷疑食物中毒個案所有受影響人士目前情況穩定。

  食物安全中心指，有關食物製造廠涉嫌無牌經營，食環署向處所負責人提控。而台灣知名三文治商戶「洪瑞珍」公司表明，香港的「洪家手作」與其完全無關。

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