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港產五款口罩獲Q嘜認證

2020-05-26 列印
　　香港工業總會轄下香港優質標誌局，向首批由商業機構在港生產的五款口罩，分別來自國藥科技股份有限公司、新德利（亞洲）有限公司、明輝實業國際有限公司、中國國際資源集團有限公司及匯愛香港有限公司，頒發有效期一年的「Q嘜」認證，確認已達到特定要求。

　　獲認證的口罩在液體阻擋、過濾效能、壓力差、阻燃及衛生方面均達標，而局方派專人到生產廠房實地視察，以確保生產流程達至優質水平，日後也會作定期巡視及產品測試，以維持口罩質素的穩定性。工總主席葉仲賢博士表示，香港「Q嘜」品牌深入民心，是消費者信心保證。

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