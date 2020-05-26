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美禁曾訪巴西外國人入境

2020-05-26 列印
　　全球新冠肺炎確診個案超過五百四十萬宗，有逾三十四萬人病逝。疫情最嚴重的美國，大批民眾在陣亡將士紀念日長假期湧向海灘、公園等戶外景點，大部份人沒有戴口罩，部份地區疫情反彈。此外，白宮宣佈，禁止所有十四日內曾經到訪巴西的非美籍人士入境，有關禁令將於本月二十八日美國時間深夜開始實施。

　　白宮國家安全顧問奧布萊恩在全國廣播公司（NBC）節目中表示，中方早在去年十一月便已知道武漢市爆發疫情，但向世衛撒謊，又阻止外國專家入境調查，指責中方隱瞞疫情會如同切爾諾貝爾核電廠災難一樣載入史冊。

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