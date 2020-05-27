何鴻燊離世 家人：難以言喻的悲傷 賭王傳奇落幕

澳博榮譽主席、一代賭王何鴻燊昨日在養和醫院病逝，享年九十八歲。女兒何超瓊公佈，父親何鴻燊於昨午一時離世，「雖然我們都知道這天終會來臨，但無減今天難以言喻的悲傷」，稱父親將會永遠留在所有家人心中。據悉，賭王將於香港殯儀館設靈，其遺體將下葬於摩星嶺昭遠墓園。



一手建立澳門千億博彩王國的何鴻燊，二○○九年七月底傳出他在家中跌傷送院，約一個月後，何鴻燊辦公室發出聲明，證實賭王入院接受手術，留醫近八個月出院返家休養，其後多次出入醫院檢查。同年十二月，何博士曾請假出院，並現身澳門回歸十周年慶典。



享年98歲 家人陪伴在側



近年何鴻燊一直在養和醫院養病，四房家人輪流探望，其子女會在社交平台分享父親近況，對上一次為其九十七歲生日，四房梁安琪之子何猷君在網上晒全家福。去年十一月踏入九十八歲的賭王何鴻燊，各房子女每天輪流到醫院探望。前日傳出何鴻燊病危消息，四房子女先後到醫院探望，大批傳媒得悉到醫院了解，直至昨午傳來何鴻燊病逝消息。



料長眠摩星嶺墓園



昨午二時許，四房人在醫院外會見記者。二房長女何超瓊表示，父親於昨午一時離世，形容心情極沉痛，「何博士當然在香港一向以來是舉足輕重、德高望重及很愛惜香港人，亦傳承了重要的，對我們家庭教育來說，很重要的人生教誨。取諸社會，用諸社會，向來都是他重要原則，我們將會及都希望秉承。雖然我們都知道這天終會來臨，但無減今天難以言喻的悲傷。何博士、我父親，是將會永遠留在所有家人心中。」她稱，家人有共識處理後事，仍未決定是否在香港舉行喪禮。



長房二女何超賢其後以英文發言，指父親在睡夢中、舒適地離世，家人全部陪伴在側。四房家人在他離世時，在哀傷裏團結一致。據悉，何鴻燊將於香港殯儀館設靈，其遺體將下葬於港島摩星嶺一號昭遠墓園，不少何東家族後人亦安葬該處。



林鄭哀悼 向何家人致慰問



行政長官林鄭月娥對何鴻燊博士辭世表示深切哀悼，代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深切慰問。並稱，何博士是成功企業家，在港澳兩地舉足輕重。何博士熱愛祖國，早於上世紀七十年代已到內地投資興業，全力支持國家改革開放，參與國家建設。



港大指何一直心繫母校



港大校長張翔發電郵予大學成員，指港大對傑出校友何鴻燊與世長辭深表哀痛，指他一直心繫母校，多年來以卓越領導才能，推動大學發展，高瞻遠矚。張翔表示：「何博士對母校的愛護和貢獻，將在港大史冊上傳頌流芳。」



英皇集團主席楊受成稱：「何博士對我很好，他好鍾意提攜後輩，當年我去澳門發展時，他很支持我。何博士的離開，對很多人是損失。所以今日我心情好沉重！」楊受成提到，何博士有今時今日的地位全因其為人很好，而且一直很努力，營商智慧更是其取得成功的重要因素，亦欣賞他很尊重別人。



