父破產不滅拼搏鬥心 建立千億博彩王國 窮小子憑十元打拼

時勢造英雄，戰亂成就了百年難遇的賭業霸主。港澳超級富豪何鴻燊，由窮小子變成億萬富翁，全賴超凡拼勁、過人機智及不輕言放棄的信念，把握「發達」先機，打拼出達數千億元的事業王國，成為一代賭王。



何鴻燊出身於香港買辦世家何東大家族，惟其父何世光炒股失敗破產，令他一夜間變成窮小子，十三歲已飽嚐人情冷暖，但他深信，「上帝是公平的，每個人一世中總會有一兩次機會，只要你能及時把握，就可以踏上成功之路。」



移居澳門改變一生



一九四一年，抗日戰爭爆發，香港淪陷，身上僅有十元港幣的何鴻燊移居澳門，因為勤奮、機智，不怕吃苦也不怕冒險，年僅二十一歲已賺得人生的第一桶金。



何鴻燊說：「我的一生與澳門分不開」，他在澳門創業，先後認識多位名人、義士，助他展開多元化事業，開辦洋行、煤油提煉廠、船務公司等，並於五三年、適逢戰亂結束，帶同二百萬元積蓄返港進軍房地產業，以小錢博大錢，五九年財產已達一千萬港元。



被譽為「無冕澳督」



六十年代初，何鴻燊與友競得澳門博彩專利權，憑着敢言敢做的過人膽識，創辦澳門旅遊娛樂有限公司及建成葡京大酒店，讓澳門博彩業進入嶄新、輝煌的一頁，成為新一代「澳門賭王」，其後更涉足跑狗、賽馬等，成為賭業霸主，掌控澳門大部份民眾生計，被譽為「無冕澳督」。



七二年，何鴻燊在香港註冊成立信德公司，經營港、澳間客運，並將業務發展至地產、航空貨運、酒店等行業，在港、澳叱咤風雲，旗下的資產高達數千億港元，個人亦躋身港澳十大超級富豪。



傳媒讚「不賭之賭王」



曾有人向何鴻燊打聽成功秘訣，他指出勤勞、努力是最大的資本，亦是成功之道，但他又坦言，時勢造英雄，戰時機會多，很易賺得幾千萬元，現今卻機會少、限制多。



澳門有傳媒曾評價何鴻燊為人：「善於處事，更善於處人，能禮賢下士，智而不傲，富而不驕，謙恭自處，何鴻燊是個不賭之賭王」，或許這些都是他走上成功之路的原因。



