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開放賭權 送叉燒飯反擊

2020-05-27 列印
■何鴻燊靠拼搏精神和永不放棄精神，打拼出千億王國，成為一代賭王。
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　　自六一年奪得澳門賭權後，何鴻燊一直獨霸澳門賭業，但澳門政府在○一年宣佈將賭權「一拆三」，由何鴻燊旗下的澳博，以及銀河和永利投得。澳門政府不久同意賭牌可分拆副牌。銀河隨即分拆副牌予金沙集團，澳博分給美高梅金殿，永利則將分給新濠博亞。

  ○六年，何鴻燊稱澳門賭業處於惡性競爭，金沙集團主席艾德森隨即譏諷：「競爭無可避免，淘汰（澳博）無可厚非，如果嫌廚房太熱，就別燒菜。」何隨即反擊：「我不但要炒菜，還要整叉燒飯，明天任何人搭車搭船到我的賭場都會收到叉燒飯。」

  為使「大家一齊有飯吃」，何鴻燊邀請其餘五家博企高層開會，通過成立澳門博彩商會，並擔任第一屆主席。

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