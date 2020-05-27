光芒四射 迷倒眾女士 一代情聖備受傾慕 譜四段動人戀曲

賭王何鴻燊一生風流，最為人所樂道的是擁有四位太太，十七名子女。四名太太包括元配黎婉華、二太藍瓊纓、三太陳婉珍及四太梁安琪。據悉，亦曾有一位外國美女為他苦戀未果，最終死心出家做修女，曾志偉曾說：「女士們不論年齡大小都覺得他有型，就算男人都會嫉妒他靚仔。」賭王的魅力無法擋。



賭王與元配黎婉華相識、結婚於四十年代初期。黎婉華是葡萄牙人，出身顯赫律師家族，皮膚白皙，天生一副美人胚子，當年曾有「澳門街第一美人」的稱號，十八歲嫁予賭王。婚後育有三女一子，分別是超英、超賢、猶光、超雄。



元配被譽「澳門街第一美人」



於○四年初病逝的黎婉華，早年患嚴重結腸炎，七三年在葡萄牙又遇上車禍頭部重創，八年後長子猷光與太太Suki在葡萄牙遇車禍喪生，她大受打擊出入要人攙扶。由於元配未能照顧賭王，當年大清律例尚未廢除，故男子有兩個妻子並不算違法，故賭王在一九五七年迎娶二太太藍瓊纓。



在九兄弟姊妹中排行第五的藍瓊纓，自小已愛好閱讀，國文成績尤其出眾。完成學業後，未足二十歲便下嫁給賭王。賭王經常帶著藍瓊纓出席社交場合，由於她飽讀詩書，是大家閨秀，與賭王翩翩起舞時舞姿動人，二人出席任何舞會都是全場焦點，更被喻為「舞王、舞后」。二人誕下超瓊、超鳳、超葭、超儀及猶龍五名子女，賭王當時經常在香港與二房一同生活。



與二太共舞被稱「舞王、舞后」



八十年代後期，賭王大舉投資加拿大。藍父早已移民加拿大，因此她經常加、港兩邊走，既照顧父親，又為丈夫打理生意。九十年代何猷龍到加國讀書，她開始長居當地照顧幼子，慢慢淡出社交界，其後才再回港陪伴賭王。



一九八五年九月，賭王以陳婉珍的名義在香港購置了大潭雅柏苑兩個中層單位，公開與陳婉珍同居。自此賭王身邊多了位三太太，多次帶她去外地談生意，如八九年陳婉珍曾陪同賭王到越南考察賭場投資，賭王還讓她入股在越南的賭場。



三太原為元配私人看護



三太陳婉珍祖籍新會，在澳門出生及長大。她讀完嘉諾撒聖心中學後，為了養家放棄升讀大學，到山頂醫院當了兩年護士，被大何太黎婉華請做私人看護，因而與賭王展開戀情，奠定三太位置，更為賭王誕下兩女一子，分別是超雲、超蓮、猷啟。



一九九二年，一位惹人矚目的女士隨賭王一道上主席台接受黎子流市長頒授「榮譽市民」，四太梁安琪開始現身。



四太曾任職婦女會教跳舞



梁安琪於廣州出世，比賭王小三十九歲。十三歲父親因胃癌過身，遂加入廣州歌舞團表演，八十年代往澳門發展，後在澳門婦女會教跳舞，月薪七百五十元，二十六歲時，她在同樣喜歡跳舞的何鴻燊三哥何鴻展介紹下，在私人舞會與何鴻燊共舞，三年後，梁安琪在賭場帳房做文員，同時亦有自己的舞蹈學校，九七年四太身份正式曝光。