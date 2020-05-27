金句王妙語如珠

賭王風度翩翩、幽默風趣，甚具懾人魅力，不但對女性如是，即使在傳媒之間，他也甚受歡迎，皆因他每次見到記者都笑面迎人，甚少發老脾。更精采的是，他經常妙語如珠，出口成「金」，獲封金句王。他的笑臉仍然令人緬懷，他的金句，如今重溫，亦叫人在字裏行間感受到這位一代賭王「笑」看風雲的瀟灑人生。



小菜一碟，一點問題也沒有。揀個咁短嘅路程畀我，太客氣了！我走多十倍咁長都冇問題，唔信o依家再走畀你（記者）睇！



早年在澳門擔任奧運火炬手第二棒，完成了二百米路程後笑指這是「小兒科」。







如果要美人，看照片我認為他是大近視。我認為是美人也好，紅顏知己這種事濕濕碎，對我來說根本不是問題。



有指郭炳湘因紅顏知己唐錦馨而鬧出兄弟不和及被趕出新鴻基地產董事會，是「不要江山要美人」，他又再妙語如珠。







誰人投空白票是錯的；他們只會不安樂，今晚不能安睡。



以全國政協常委的身份，指責澳門特首選舉有人投空白票。







我的保鏢好夠力，同埋我都唔容易應付，我都打得㗎。



被問及是否曾經像劉鑾雄一樣被記者的「咪」撞到，他指自己沒試過，更幽記者一默。







我們賭場等於印銀紙一樣，日日印銀紙，無法子窮㗎！



在美國財經雜誌《福布斯》公佈的香港富豪榜中急降至第十九位，被指身家暴跌九成，他輕鬆地回應。







那些垃圾吹去第二度，掃走佢，剩下好東西給我們，香港好番，大家賺得盤滿鉢滿。



出席二○○八年倒數活動時，大談○九年的願望，對澳門賭業形勢語帶相關。



人生有多少個十年？



獲美國博彩業協會頒授「卓越遠見成就獎」時發言，指自己大半生從事博彩業，卻從來無悔無愧。







今日澳博可以上市，證明「真金不怕洪爐火」，可以剝到佢棚牙！證明「邪不能勝正」。



出席澳博上市儀式時，被問及對於「十姑娘」何婉琪再次提出上訴時，他風騷地回應。







贏不是講錢，最重要要贏不要輸，我行業的字典內沒有輸字！



回應愛駒「爆冷」為他再次奪冠並贏得四百五十多萬元獎金時，盡顯招積本色。







大家有飯大家食。



舉行澳門博彩業商會會議後，指六大博彩業持有人應同心協力賺錢。







男人可以玩，唔可以唱，佢仲差過唱，影埋相，全世界都知，全世界都睇到。



回應陳冠希的牀照事件時，大罵他不負責任，應該受罰。







我好似灰姑娘咁，早睡早起，夜晚唔好蒲太多，身體自然好。所以好多我這個年紀的人都走了，我就係唔肯走住。



被問及養生之道，他以童話故事中的「灰姑娘」來比喻自己。







我認為最重要都是筆，還要記住帶備一支「墨水」筆，何解？因為做人最重要是有「墨水」。



獲頒發「萬寶龍國際藝術贊助大獎」時，以墨水筆暗喻做人最緊要有內涵。







我坐慣船同飛機，幾大風浪我都唔怕。



出席公司旗下貴賓候機室開幕活動時，說自己習慣了坐船坐飛機，比喻自己人生飽經風浪。