《國歌法》無礙言論自由曾國衞盼市民理性對待

《國歌條例草案》今日在立法會恢復二讀辯論，政制及內地事務局局長曾國衞表示，《國歌法》立法原意為維護國歌作為國家象徵的尊嚴及尊重國歌，在本地立法亦是特區政府的憲制責任。他強調，「表達意見的方式有很多，不一定要以侮辱國歌的方式進行」，法案實施不影響言論自由，盼市民理性對待。對於有網民發起今日圍堵立法會，他不希望有人以身試法。



曾國衞接受《頭條日報》訪問時表示，《國歌法》核心精神，在於維護國歌作為國家象徵和標誌的尊嚴，希望市民尊重國歌，而《國歌法》於一七年十一月納入《基本法》附件三，寫成條例草案後經立法會法案委員會討論，期間廣納各界意見，去年完成審議工作，可惜內會過去半年無法選出主席，令草案無法恢復二讀辯論，幸內會停擺問題已解決，期望議員客觀理性辯論，盡快審議及通過。



進一步加強宣傳工作



「好多時坊間形容是惡法，甚至對言論自由有所打壓，全部是誤解。」他反駁指，有人故意抹黑及妖魔化《國歌法》，實際上《國歌法》只有十四條條文，爭議性不大，部份條文屬指導性，如應以甚麼方式奏唱及奏唱國歌禮儀等，旨在提醒市民如何具體地尊重國歌。至於設有罰則，主要針對公開、故意、侮辱國歌行為，只要具侮辱意圖或在不適當場合奏唱國歌才構成罪行，「純粹表達言論、意見無問題，只要你不是公開、故意，具侮辱意圖地進行侮辱性行為，基本上不存在所謂誤墮法網。」《國歌法》不論舉證及法庭審判尺度和要求都很高，若非存在故意侮辱國歌情況，根本不用擔心構成罪行。



有網民發起今日圍堵立法會，「不希望大家故意阻撓，甚至破壞特區政府的憲制責任，希望市民理性面對這情況，特別是仍有限聚令，去衝擊或阻撓，不要以身試法。」他說，「假設在外圍，有聲稱會堵塞，警方會維持秩序，作適當部署。」他強調，各黨派議員應聚焦討論條文本身，相信立法會主席等會作規範，「如遇特殊情況，屆時會適當反應。」曾國衞希望循立法程序有效通過法案，政府會進一步加強宣傳工作，包括製作短片、單張等，在不同媒介和平台多作宣傳。



