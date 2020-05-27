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學生今起陸續復課 屈臣氏捐30萬個兒童口罩

2020-05-27 列印
■屈臣氏首席營運總監倪文玲等，昨到訪一間小學派發口罩。
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　　全港中小學因疫情停課近四個月，直至近月疫情放緩，中三至中五學生今日率先復課。為了幫助學生準備復課，屈臣氏集團通過官立小學校長協會、香港資助小學校長會、香港直接資助學校議會，以及香港特殊學校議會，捐贈三十萬個高質量兒童口罩予有需要的小學生。

　　屈臣氏集團首席營運總監倪文玲聯同屈臣氏集團香港學生運動員獎獎項成立委員楊玉麟、獎項榮譽顧問胡小玲及集團義工，昨日到訪一間小學派發口罩。集團義工隊特意在公餘時間，將盒裝口罩重新包裝成小袋裝，方便學校派發。屈臣氏集團愛心計劃亦稱讚義工隊充滿愛心，做善事一呼百應，在一日內分裝好口罩，非常專業。

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