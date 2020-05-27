屈臣氏集團首席營運總監倪文玲聯同屈臣氏集團香港學生運動員獎獎項成立委員楊玉麟、獎項榮譽顧問胡小玲及集團義工，昨日到訪一間小學派發口罩。集團義工隊特意在公餘時間，將盒裝口罩重新包裝成小袋裝，方便學校派發。屈臣氏集團愛心計劃亦稱讚義工隊充滿愛心，做善事一呼百應，在一日內分裝好口罩，非常專業。
學生今起陸續復課 屈臣氏捐30萬個兒童口罩
屈臣氏集團首席營運總監倪文玲聯同屈臣氏集團香港學生運動員獎獎項成立委員楊玉麟、獎項榮譽顧問胡小玲及集團義工，昨日到訪一間小學派發口罩。集團義工隊特意在公餘時間，將盒裝口罩重新包裝成小袋裝，方便學校派發。屈臣氏集團愛心計劃亦稱讚義工隊充滿愛心，做善事一呼百應，在一日內分裝好口罩，非常專業。
何鴻燊離世 家人：難以言喻的悲傷 賭王傳奇落幕
澳博榮譽主席、一代賭王何鴻燊昨日在養和醫院病逝，享年九十八歲。女兒何超瓊公佈，父親何鴻燊於昨午一時離世，「雖然我們都知道這天終會來臨，但無減今天難以言喻的悲傷」，稱父親將會永遠留在所有家人心中。據悉，...
2020-05-27
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再度就積水問題致意 韓國瑜：再給我時間治水
離罷韓投票不足兩周。高雄市市長韓國瑜再開直播，向市民喊話「再給我時間」治水，又兩度就積水問題對市民造成的不便致意。而國民黨議員亦「抽水」指，罷免團體散播不實的積水照片。we care罷韓團體則是到警局...
2020-05-26
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聲稱已完成療程：我仍在這裏！ 特朗普自爆停服「抗疫神藥」
美國總統特朗普一直推介採用抗瘧疾藥羥氯喹（Hydroxychloroquine）治療新冠肺炎，他上周更揭正服用該藥防疫。但他在周日播出的一個電視訪問中透露，已完成服藥療程，沒有再服食該藥，而其身體並沒有出現問題。但世界衛生組織宣佈，基於安全考慮，已暫停進行以羥氯喹治療新冠肺炎的國際臨牀試驗。 陣亡將士紀念活動站不穩 特朗普在辛克萊廣播公司旗下一個電視節目接受主持人訪問時指，自己已完成為期兩周的預防療程。他說︰「已完成（療程），剛完成的。我仍在這裏。」他暗示自己沒有出現副作用。他指白宮早前有兩人確診，因此決定服用該藥預防。美國食品及藥物管理局曾警告，沒有證據顯示羥氯喹能有效治...
2020-05-27
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附設私家泳池 昇薈敞亮廳堂佈置靈活
東涌區內配套齊全，是次精選區內罕有洋房放盤，為昇薈雙號屋，實用面積2546方呎，採4房雙套房設計，屋內空間寬敞，特點之一是屋外逾千呎花園，已建有私人泳池，讓住客隨時在家暢泳。 由南豐發展的昇薈...
2020-05-27
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疫苗研究續傳出佳音 憧憬重啟經濟 杜指漲529點
歐美多國逐步解除封鎖重啟經濟，加上疫苗研發傳出利好消息，外圍股市全線向好，美股周一因陣亡將士紀念日休市，昨日於長假期後全線向上，主因疫情持續受控，杜指早段曾升568點，見25033點，升幅達2.3%。...
2020-05-27
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華拿拼金靴 萊比錫炒格
RB萊比錫射手迪姆華拿上仗德甲大演帽子戲法，今季聯賽累積廿四球創職業生涯新高，於射手榜力追拜仁慕尼黑的羅拔利雲度夫斯基。為力爭神射手，此子今晚聯賽快車勢領軍主場大勝哈化柏林，讓球主客和讓一球「主勝」去馬！ （Now 670、有線651、611台、Fox+周四凌晨00:30直播） 迪姆華拿今季德甲已三演帽子戲法，跟巴塞隆拿球星美斯並列歐洲五大聯賽第一。同時，這名廿四歲射手今季德甲已累積廿四球士哥屬職業生涯新高，本輪前以三球之差落後射手榜一哥羅拔利雲度夫斯基。 故此，迪姆華拿揚言：「如果是以前，我入廿四球已可獲金靴獎，但羅拔利雲度夫斯基很厲害，我要努力超越他。」其拍檔尤素夫保臣...
2020-05-27
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四門GranCoupe 840iA新白馬王子
寶馬全新8系跑車去年推出兩門Coupe版，最近追加四門GranCoupe版本，今次拍攝840iA GranSport M Sport，機械規格跟兩門版相同，不過擁有更流線四門豪跑造型，實用性及包裝更吸...
2020-05-27
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賭王基因強勁 何家淑女 Ball場贏晒
叱咤政商界多年、98歲的「賭王」何鴻燊博士昨日離世，系出名門經歷家道中落的他，憑努力和建立人脈白手興家，一生跨過不少風浪，闖出輝煌事業並身教子女積極參與行善。賭王各房子女均有成就，他們不但遺傳賭王靚樣...
2020-05-27
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社論——消遣地復業 防疫力要更高
本港昨日連續第十二日並無出現新冠肺炎本地確診個案，政府持續推出張弛有度的抗疫防疫政策，昨天宣佈卡拉OK、派對房間、浴室和夜總會可於後日起恢復營業，而香港國際機場亦會在下周一起適度恢復乘客轉機服務，相信這些新措施會受到相關行業歡迎，可以擺脫受疫情影響而生意盡失的困局，但各業內人士和相關消費者必須留意，有關場所份屬高危傳染區域，復業之後，必須採取比其他行業更嚴格的清潔和消毒，把病毒趕盡殺絕。 疫情緩和，政府放寬限聚令和限業令，讓社會慢慢重回正軌，但不等如各界可以鬆懈，南韓夜店爆發疫情，美國放寬防疫限制後多處重現確診個案，都提醒世人，新冠肺炎病毒防不勝防。世衛組織亦警告，全球第二...
2020-05-27
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賽日數據——巫顯東今夜又泥料
上次全泥宴在四月一日舉行，當時本欄重點推介「大道至正」和「二郎」，結果前駒跑第一，後駒得第三，信者得救也！證明運用數據揀馬確是好辦法，馬場贏錢話咁易。 今次主題騎練是巫顯東及文家良，先來睇睇騎師。今季東仔每逢跑泥地夜賽都特別生猛，勝出率接近兩成，表現更勝潘頓及多位前列騎師。大家還記得「好好利高」最近一場勝仗嗎？正是出自東仔胯下，而且更刷新全港紀錄時間，可見東仔擅長發揮泥地馬。另外不可不知，東仔今季其中兩匹泥賽頭馬「怪獸都市」及「樂多福」皆出自何良馬房，今次騎練又有第一場「無價寶」攜手合作，必須高度重視。 練馬師方面，文家良今季在泥賽勁奪九場頭馬，成績乃眾倉之首，勝出率亦高達...
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