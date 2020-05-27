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美股中段升577點

2020-05-27 列印
　　歐美逐步重啟經濟，外圍股市全面向好，美股杜指早段一度升超過五百點，至中段，杜指報二五○四二點，升五百七十七點；納指則報九四○二點，升七十八點。

  滙控美國預託證券價格見三十七點一二港元，升零點二二港元；騰訊則見四百二十三點零二港元，跌二點三八港元。
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