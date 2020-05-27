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駐港部隊堅決擁護 「港區安全法」

2020-05-27 列印
　　在北京出席兩會會議的駐港部隊司令員陳道祥指駐港部隊堅決擁護「港區安全法」，駐軍官兵有決心、信心及能力，維護國家主權、安全和發展利益，維護香港長期繁榮穩定。

　　陳道祥接受中央電視台採訪時說，有關決定有利遏制懲處任何企圖破壞國家統一、分裂國家的行徑，有利震懾各類分裂勢力和外部干預勢力，展示在捍衛國家主權和領土完整上的堅定意志，駐軍將堅決貫徹中央決策部署，全面貫徹「一國兩制」，依法履行防務職責，有能力維護國家主權、安全和發展利益，以及香港的長期繁榮穩定。

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