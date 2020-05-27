細說醫保——精神健康納入自願醫保 撐着你度過高山低谷

保柏調查顯示八成受訪者認為並未花足夠時間減壓，中大的調查亦顯示市民的精神健康指數只有46.41分；公立醫院專科門診的輪候時間可長達117個星期，可見市民對情緒健康的需求，惟本港保險市場對情緒病的保障不多。作為醫保專家，保柏一直致力了解港人需要並提供全面的身心保障。



保柏早於數年前已於英國、澳洲及西班牙等地推出情緒健康支援方案。我們深明港人一直受學業、事業、家庭及社會事件的壓力影響，而近年公眾亦開始較公開談論精神健康問題。去年九月保柏進行的心理健康調查顯示，過半受訪者表示面對壓力時會失眠，近八成受訪者認為由於缺乏空閒時間或消費能力有限等因素，自己並未花足夠時間減壓。我認為香港未來10至30年內，精神健康會是除癌症、糖尿病及心臟病以外的另一大健康關注要點，因此保柏一直積極探討在香港引入情緒支援保障。



保柏推出全港首個全面支援情緒健康的「保柏非凡自願醫保計劃」，率先將情緒疾病加入自願醫保。除於亞洲、澳洲及新西蘭地區的住院精神科治療可獲全數賠償外，更設有24小時情緒解碼熱線，由合資格輔導人員及臨床心理學家為客戶提供個人化情緒支援及面談輔導服務。



作為客戶的一世健康夥伴，我們致力透過醫療保險及保健的專業，陪伴客戶度過人生的高山底谷，為健康沿途護航，實現我們對客戶的承諾，幫助人們活出更長壽、更健康和更愉快的人生。



如有興趣了解更多，請瀏覽保柏網頁：https://www.bupa.com.hk/hero 或致電2517 5950。



保柏香港總經理



Andrew Merrilees