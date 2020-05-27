議員質疑地點偏遠不宜作覊留 ﻿新屋嶺加裝﻿﻿閉路電視等候區﻿

警方去年為處理反修例運動被捕的示威者，曾將他們送往新屋嶺扣留中心。早前發表的監警會報告質疑中心設施不足，部份律師未能與被捕者會面，以及遺失部份簿冊紀錄等，警方強調會就報告建議改善設施，例如加裝閉路電視及固網電話等，又指新屋嶺不會再開放處理反修例事件的被捕人士。



警方昨早安排傳媒及十一名立法會保安事務委員參觀新屋嶺扣留中心。羈留中心共有四個羈留倉、共十六個羈留室，最多可羈留二百人。去年八月五日至九月二日的反修例示威期間，警方指中心運作過四次，先後處理一百八十二名被捕人士，最高峰一次曾接收七十五人。



以簿冊形式人手記錄



警方目前收到兩項在新屋嶺的投訴，其中一宗有三名律師指出，未能及時跟被捕人會見，另一宗結果未能證實。警方強調，在完成初步羈留程序後，有容許被捕人士會見律師，亦無阻撓他們看醫生接受治療。



就監警會報告的建議，邊界警區指揮官馮少蘭表示，警方與保安局專責小組檢討扣留中心設施，將在中心內羈留倉的走廊位置，加裝閉路電視，另外加裝一部固網電話、改善上網系統、加設等候空間。馮又說，由於當時被捕人士眾多，因此以簿冊形式人手記錄，承認當中有不完善的地方。



民建聯陳克勤認為新屋嶺位置偏遠，設施和硬件設備不太理想，若使用新屋嶺為羈留人士取證和錄口供並不理想，希望警方兌現承諾，不要使用新屋嶺作羈留中心。新民黨容海恩則指，警方以茶水間供被捕人士與律師會面，警員有機會聽到當中的法律意見，實際上並不適合。



民主黨林卓廷指出，據監警會報告，大量被捕人士要求見律師和接受治療，但部份沒有紀錄相關要求，令人強烈質疑警方蓄意不作紀錄及對被捕人士施暴，並批評警方沒有展示被捕者警誡供詞的位置。



