﻿兩外賣平台爆薪酬糾紛 deliveroo生意減半 foodpanda醞釀罷工

新冠肺炎疫情四個多月，市民留家避疫，外賣平台生意大增，觸發勞資在薪酬安排爭拗。deliveroo外賣員不滿資方推行新待遇制度，發起一連多日工業行動，一千名送餐員參與，每人每小時只接一單，據悉導致deliveroo近日定單量大跌五成，逼使資方讓步，承諾本周五前給予回應。此外，foodpanda擬下月一日推出新的僱傭制度，有外賣員不滿原有福利或被削減，亦醞釀罷工抗議。



因應外賣員連日抗議行動，deliveroo昨日發聲明指，新系統取得正面成效，近八成五的外賣員多賺百分之五的服務費，本周會與外賣員會面聽取意見。聲明警告，近日得悉有外賣員阻礙其他外賣員送餐，甚至作出威逼及恐嚇，公司對此絕不姑息。



deliveroo千人行動 周五前繼續



部份外賣員不滿資方的回應，約二百人昨午前往中環辦公室，要求與公司高層對話，再次促請取消新制度，並繼續第三日的工業行動，每人每一小時只接一單，以表達不滿。行動發起人、電單車送餐員Eric會後表示，高層會上承諾會與英國總公司商討，本周五給予回應。他指，目前行動有超過一千人參加，影響許多食肆外賣服務，證明行動有成效，因此在周五前會繼續。此外，本報得悉，受工業行動影響，deliveroo近日定單量大跌五成。



工會質疑「假自僱」無保障



飲食及酒店業職工總會組織幹事何鴻興認為，deliveroo外賣員名義上屬自僱人士，雙方簽訂的合約卻類似僱傭合約，如公司一直限制每區每小時的外賣員人數，外賣員根本沒自主工作權利，但資方卻不需給員工假期、工傷、最低工資、遣散費及長服金等保障，外賣員身份其實是「假自僱」。



foodpanda下月執行新「定單服務費」



他又透露，另一外賣平台foodpanda的大部份外賣員本屬僱員，但由上年開始，公司逐步逼使外賣員簽訂新合約，轉為與deliveroo相近的「單錢制」，更可能在六月一日全面更改薪酬機制，引起許多外賣員不滿，有員工表明當日會發起罷工抗議。



foodpanda回覆指，公司目前有僱員及自僱兩種形式的外賣員，強調自僱方式擁有更多的靈活性，該公司又指，已公佈六月一至十四日的定單服務費。



