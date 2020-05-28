﻿反國歌法多區爆衝突﻿﻿警重兵防亂拘逾360人﻿

立法會昨日恢復二讀《國歌法》，網民號召發起「三罷」，警方動員三千五百警力應對，三罷未有出現，但在中環、銅鑼灣及旺角爆發示威者與警員衝突，有示威者走出馬路，以欄杆等雜物堵塞交通，警員發射多輪胡椒彈驅散，截至昨晚九時半，逾三百六十人被捕，當中不少是身穿校服復課的十多歲學生。



昨午近一時，中環畢打街一帶約有一千名示威者，部份人走出馬路，將垃圾桶、雪糕筒等大型雜物搬出路面，阻礙汽車。防暴警舉藍旗多次警告他們涉非法集結，要求離開，但示威者未有聽從，繼續在皇后大道中、德己立街一帶行車線堵路，有「勇武派」在馬路上向警員投擲水樽等雜物，防暴警使用胡椒球槍驅散，並截停示威者及記者調查，以涉嫌參與未經批准集結的罪名拘捕約一百八十人。



警胡椒球彈驅散中環示威者



差不多同一時間，銅鑼灣希慎廣場內約有二百人聚集，在各樓層高叫口號，大批警員在商場外戒備，並兩度舉黃旗要求示威者散去，有警員在商場對開截查可疑人士，約八十人被截查席地而坐，接受調查。警方隨後沿波斯富街推進，向一名懷疑不合作的男子噴胡椒噴劑，其後有示威者離開商場後步向灣仔一帶，有人一度佔據軒尼詩道行車線，警方在皇后大道東近正義道截停聚集群眾，逾五十人涉嫌參與未經批准集結被捕。警方表示，截至下午約二時，中環及銅鑼灣兩地共有約一百八十人被捕。



九龍方面，下午約二時警員巡經油麻地登打士街，發現有人將圍欄及摺枱等雜物推出馬路，堵塞一條行車線，上前制服一名十八歲青年及一名十七歲女子，以涉嫌公眾地方行為不檢將他們拘捕。警員又在油麻地一帶巡邏，在新填地街及咸美頓街交界附近發現一名十四歲少年正手持一枝裝有鐵釘的木棍，上前截查，並在其背囊搜獲汽油彈及鐵釘等武器被捕。



旺角穿校服女生被捕



下午近三時，大批示威者在旺角朗豪坊附近集結及叫囂，警方截查多名疑人，封鎖砵蘭街及山東街一帶，六十多人涉非法集結罪而被捕，各人被帶上兩輛旅遊巴，包括幾名身穿校服的女學生。截至晚上九時半，警方在全港一共拘捕逾三百六十人。



