  • 2020年5月28日 星期四
  • 28º
  • 83%
熱門： 大三罷國歌法國安法何鴻燊復課

日報新聞 > 港聞

張建宗：不侮辱詆毁國歌不會墮法網

2020-05-28 列印
　　立法會恢復《國歌條例草案》二讀辯論。政務司司長張建宗表示，國歌法立法工作涉兩年多時間，期望會議取得進展，盡快落實條例，強調只要市民不公然侮辱及詆毀國歌，便不會墮入法網，毋須擔心，亦不用上綱上線，與自由、人權扯不上關係。

　　張建宗稱：「國歌只是四十六秒的一首歌，全世界在唱國歌的場合，大家都會保持莊重，為甚麼我們國家的國歌不能夠這樣做呢？」

　　政制及內地事務局局長曾國衞表示，感謝前線警員努力，讓議會進行審議國歌法的工作，他指立法原意是為了維護國歌作為國家象徵的尊嚴，以及使市民尊重國歌，期望議員可以理性務實辯論，通過條例，盡快完成特區政府的憲制責任。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd